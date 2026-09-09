Какие новые предметы появились в школах Алматы с 1 сентября

В Алматы работают 362 общеобразовательные школы. Агентство Kazinform в обзоре рассказывает, какие изменения были внесены в школьную программу с 1 сентября.

По данным акимата Алматы, в этом году порог учебных заведений мегаполиса впервые переступили 32 тыс. первоклассников. Общее количество учащихся в городе составляет около 356 тыс.

Редакция агентства Kazinform направила запрос в управление образования Алматы, чтобы узнать, какие изменения были внесены в школьную программу в этом году.

По словам заместителя руководителя ведомства Гульнур Каримкажи, в 2026–2027 учебном году в школах Алматы начал действовать ряд изменений, внедренных на республиканском уровне. Одно из основных нововведений — системное включение элементов искусственного интеллекта в учебные программы.

— При этом «Искусственный интеллект» не вводился как отдельный предмет, его содержание интегрировано в действующие дисциплины. В частности, в 1–4 классах предмет «Цифровая грамотность» переименован в «Цифровую грамотность и искусственный интеллект». В 5–11 классах преподается предмет «Информатика и искусственный интеллект». Ученики знакомятся с использованием инструментов ИИ, составлением промптов, критической оценкой информации, кибербезопасностью, основами машинного обучения, нейронных сетей и анализа данных, — сказала она.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в 9–11 классах обновлено содержание предмета «Основы права», а в 10–11 классах он стал обязательным. В 10–11 классах «Начальная военная подготовка» также проводится по обновленной программе.

Помимо этого, Гульнур Каримкажи отметила, что в 5–7 классах введены курсы «Основы Конституции», в 8–11 классах — «Закон и Порядок», в 5–11 классах — «Личная безопасность».

Предпрофильная подготовка начинается с 7 класса и проводится по направлениям физики, химии, биологии, STEM и робототехники посредством лабораторных и проектных работ. В 10–11 классах сохраняются общественно-гуманитарное и естественно-математическое направления.

«Зеленая школа» и экологическое воспитание

По данным управления образования, экологическое воспитание в школах Алматы реализуется не как отдельный учебный предмет, а как часть воспитательной работы. В 2026–2027 учебном году реализуются проекты «Чистая школа — чистое общество», «Азамат NEXT» и GREEN UP («Зеленая школа»).

— Они включают классные часы, экоминуты, экологические акции, волонтерские инициативы, раздельный сбор отходов и работы по озеленению. На базе школы № 224 была презентована первая в Алматы мобильная интерактивная экологическая лаборатория «Эко-Трак». Проект направлен на практическую демонстрацию детям процесса сортировки и переработки отходов, — сообщили в управлении.

Фото: акимат Алматы

Уроки «Личной безопасности»

По словам Гульнур Каримкажи, особое внимание в школах города уделяется вопросам безопасности. При этом занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях проводятся не как отдельный предмет, а в рамках воспитательной работы, классных часов, специальных программ и практических учений.

— В 2025–2026 учебном году в 1–11 классах реализовывалась программа «КӨМЕК», на которую было предусмотрено 34 часа в год. Программа включала действия при землетрясениях, пожарах, селях и оползнях, наводнениях и других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, с сентября 2025 года в рамках классных часов проводились 10-минутные уроки «Личной безопасности». В этом году эта работа продолжается, — сказала она.

В текущем учебном году приоритет будет отдан практическим навыкам. В частности, школьников будут обучать определять безопасное место во время землетрясения, эвакуироваться и оказывать помощь окружающим.

Уроки шахмат

Кроме того, в этом учебном году в Алматы в проекте «Шахматы в образовании» участвуют 86 государственных общеобразовательных школ.

Согласно данным управления, шахматы введены в 1–4 классах за счет вариативного компонента учебного плана. Проект направлен на развитие логического и критического мышления учащихся.

— В дальнейшем планируется поэтапно привлечь к проекту все школы города, — уточнили представители ведомства.

Как учителя и школьники используют ИИ

Заместитель руководителя управления образования Алматы Гульнур Каримкажи также отметила, что помимо ранее упомянутых занятий по ИИ были разработаны 15 элективных курсов по основам искусственного интеллекта для учащихся 8–9 и 10–11 классов. По ее словам, они уже внедрены в учебный процесс.

Кроме того, в 60 пилотных школах ведется работа по внедрению лабораторий робототехники и STEM. Здесь учащиеся на практике осваивают алгоритмы ИИ, машинное обучение, алгоритмизацию и робототехнику.

Фото: акимат Алматы

Она отдельно остановилась на работе педагогов. По ее словам, учителям разрешено использовать инструменты ИИ в учебно-воспитательном процессе для повышения качества обучения и эффективности работы.

— В этом направлении в прошлом учебном году в Алматы было проведено более 100 семинаров, вебинаров, мастер-классов и практикумов, которыми охвачено более 5 тысяч педагогов. В 463 образовательных организациях был запущен ChatGPT Edu, доступ получили 4 647 педагогов. Из них 4 301 педагог активно использует инструменты ИИ, — отметила Гульнур Каримкажи.

По ее словам, ИИ используется не для замены профессиональной деятельности учителя, а как вспомогательный инструмент при подготовке к урокам, разработке учебных материалов, заданий и презентаций, а также при создании цифровых и интерактивных ресурсов.

Напомним, в новом учебном году в Казахстане введены в эксплуатацию 57 новых школ, рассчитанных на 62 тысячи ученических мест.