Какие ноу-хау используют казахстанские медики в борьбе с раком у детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК рассказали о новаторствах, которые помогают бороться со злокачественными новообразованиями у детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике лечение всех злокачественных новообразовании осуществляется в соответствии с международными программами терапии. Среди инновационных методов терапии можно отметить внедрение модульных эндопротезов у детей с опухолями кости, что позволило увеличить количество органосохраняющих операций на конечностях с последующим удлинением протеза в процессе роста ребенка», - сообщили в пресс-службе Управления охраны здоровья матери и ребенка Департамент организации медицинской помощи Минздрава РК.

В Минздраве также сообщили о внедрении предоперационной высокодозной химиотерапии у детей, которая, начиная с 2013 года, помогла сохранить конечности в 91,7% случаев у детей с остеогенными саркомами.

«Внедрение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) в лечении детей с рецидивами лейкозов, приобретенной апластической анемией и тяжелыми формами солидных опухолей позволило добиться эффективных результатов, которые соответствуют современным международным стандартам. Всего с 2012 года сделано более 120 трансплантаций. Анализ эффективности ТГСК за 5 лет показал, что выживаемость после аллогенной гистосовместимой трансплантации составила 72,9%, после аутологичной ТГСК - 68%, после гаплоидентичной трансплантации - 43,5%», - также проинформировали в министерстве.

Также согласно информации ведомства, удалось значительно повысить выживаемость детей, больных ретинобластомой. Этого удалось достигнуть за счет введения селективного интравитреального введения химиопрепарата. Всего было проведено 28 подобных операций. В 2018 году впервые применен метод селективной интраартериальной химиотерапии, который позволит сохранить орган зрения малышам.