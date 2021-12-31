Какие нормы международных почтовых отправлений действуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов напомнили, какие стоимостные и весовые нормы международных почтовых отправлений действуют в Казахстане. Если данные нормы посылки не превышены, таможенную декларацию представлять не нужно, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с подпунктом 57 пункта 1 статьи 3 Таможенного кодекса РК международные почтовые отправления - посылки и отправления письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза, пересылаются за пределы таможенной территории ЕАЭС из мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на таможенную территорию ЕАЭС в места (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную территорию ЕАЭС.

Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, определен главами 37 и 40 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, главами 39 и 42 Таможенного кодекса РК, Решением №107, Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №310 «Об утверждении Инструкции о порядке использования документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, в качестве таможенной декларации».

Таможенные операции в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, совершаются в местах международного почтового обмена (определены приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года №277) либо в иных местах, определенных таможенным органом.

Товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, подлежат таможенному декларированию с применением пассажирской таможенной декларации.

Таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, осуществляется в государстве – члене ЕАЭС, в котором постоянно или временно проживает либо временно пребывает физическое лицо, являющееся отправителем или получателем таких товаров для личного пользования.

Аэрограммы, письма, почтовые карточки и отправления для слепых перемещаются через таможенную границу ЕАЭС с разрешения таможенного органа без таможенного декларирования и помещения под таможенные процедуры.

Выпуск товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, производится таможенным органом до уплаты таможенных пошлин, налогов.

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо уплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг. Например, если стоимость посылки составляет 300 евро, а вес 31 кг, то пошлину необходимо уплатить со 100 евро – в части превышения стоимостного порога, что составляет 15 евро. При превышении в части веса, например, если вес посылки составляет 35 кг, пошлина уплачивается с превышения весового порога (то есть с 4 кг.) и составляет 8 евро.

В качестве основы для взимания пошлины с 1 января 2020 года рассматриваются вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров.

В стоимость товаров для личного пользования не включаются расходы по их перевозке и страхованию.

Если стоимостные и весовые нормы посылки не превышены, таможенную декларацию представлять не нужно.

Пассажирскую таможенную декларацию можно представить в электронном виде. Такая возможность реализована в информационной системе «АСТАНА-1», в системе можно отправить пассажирскую таможенную декларацию до пересечения границы ЕАЭС.

Для подачи пассажирской таможенной декларации в «АСТАНА-1» физическим лицам всего лишь необходимо:

- получить логин и пароль, путем направления заявления в Департамент государственных доходов по месту проживания;

- иметь ЭЦП для идентификации личности.