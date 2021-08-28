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    14:33, 28 Август 2021 | GMT +6

    Какие ниши актуальны для молодежи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие сферы захватывать и какие ниши актуальны сейчас для молодежи? По этому поводу своим мнением поделился виц-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему делаем акцент на молодежи, поколении миллениалов? Потому что они готовы к обучению, приобретению новых навыков. По сравнению с другими странами в Казахстане получают обучение постоянно всего лишь 17% от населения ежегодно. Если посмотреть на статистику других стран – это 47%. То есть, 47 % населения во всем мире всегда учатся. Чем больше ты знаешь, тем больше возможностей для маневра. У нас же осталось такое понимание: базового знания в университете достаточно. Получается, что мы отстаём на рынке труда. Хотя любые полученные знания хватают на первые пять лет. Дальше нужно дополнительное обучение плюс молодежь готова к изменениям. У них есть много возможностей, дружат с информационными системами», - пояснил вице-министр труда.

    По его словам, на сегодня в Казахстане к гибкой системе работы вовлечены всего 5% населения. А в среднем по мировым стандартам – 17-20 %.

    «Мы тоже к этому идем и знаем своих клиентов. В большей части для молодежи актуальна ниша информационных систем: разработка платформ, предоставление услуг. В этой части молодежь активная. Они чаще путешествуют. Интересные, полезные кейсы привозят в страну. К примеру, по хранению шин, вещей. Для казахстанцев это непонятный бизнес. А для молодых ребят, которые обучились там, это новая ниша. Стандартно для казахстанца бизнес – это торговля, торгово-закупочная деятельность. Но эта часть у нас уменьшается. Многие процессы автоматизируются и переходят на онлайн-формат. А для молодежи актуально: предоставление услуг, курьеры, онлайн доставка, различные платформы», - добавил Ержан Биржанов.


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