Какие неизведанные ценности таит в себе Наурыз?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане отмечают один из главных праздников - Наурыз. Этот праздник для нас не новый, но все же до сих пор он исследуется, и мы находим все новые, интересные сведения и факты о нем, так как он своими истоками уходит вглубь веков. Многих интересуют обычаи и традиции, которые ранее исполнялись в этот светлый, весенний праздник, а сейчас несколько забылись. Результаты археологических раскопок рассказывают об истории этого праздника. В этой связи, мы подготовили интервью с историками-этнографами, учеными, которые рассказали об еще неизвестных многим культурных ценностях праздника Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый принцип этого праздника – это обновление, «жаңғыру». То есть в природе все меняется и обновляется, человек обновляется и подстраивается под этот ритм природы. Второй принцип – это «тепе-теңдік», то есть день равен ночи. Человек всегда подстраивался под ритмы и циклы природы. «Тепе-теңдік» - это равенство среди людей. Потому что праздник – это такая небольшая пауза среди серой повседневности, которая позволяет людям то, чего в обычной жизни делать не следует», - рассказала кандидат исторических наук Зубайда Сураганова.

По ее информации, третий принцип – это «игілік». «Игілік» - это благотворение, то есть, когда человек должен оказать помощь, поддержку немощному, пожилому человеку и т.д.

«Эти все три принципа на самом деле очень хорошо проявляются в качестве некоего обмена - магического, социального, ритуального. Когда сейчас спрашивают, можно ли тот или иной обряд провести во время Наурыза? Я считаю, что надо обратиться к этнографическим материалам, которые четко обозначат вот эти границы», - добавила она.

«Что касается блюд - первое блюдо, о котором я хотела бы рассказать, это «Селт еткізер». Блюдо подразумевает некий гендерный обмен между мужчинами и женщинами. Это блюдо традиционно присутствовало в новогодней ритуальной обрядности Наурыза. Как правило, это были молодые, недавно женившиеся мужчины, недавно вышедшие замуж женщины и незамужние молодые девушки и юноши определенного возраста - старше 15 лет. Женщины угощают мужчин вот этим блюдом, взамен получают подарки. Во-первых, эта традиция имеет определенное воспитательное значение. Это магический, ритуальный обмен.

Второе блюдо называется - «Бел көтерер». Есть материалы Узбекали Жанибекова, он пишет о том, что «Бел көтерер» готовили из мяса быка. Почему это животное? Потому что в тюркской мифологии, в мифологии Наурыза, бык - это знак зимы. Символ такой негативный, не уступающий, упрямый - зима ведь долго не уходит. И вот этого быка приносят в жертву, чтобы наконец наступила весна», - рассказал специалист.

Это блюдо готовилось в первой половине 20-го века не территории Южного Казахстана.

«Бел көтерер» - это очень калорийное блюдо. В основном такое мягкое, вкусное. Им угощали старших родственников. Взамен старшие родственники читали «Алғыс бата» детям.

Третье блюдо, это Наурыз коже, которым сейчас никого не удивишь, все прекрасно знают о том, что в нем должно быть не менее 7 ингредиентов. Но, на что я хотела обратить внимание. Машхур Жусуп Копеев пишет, что это обычное мясо зимнего забоя и еще обязательно свежее мясо. То есть старое сушеное мясо перемешивают со свежим, красное с белым, так как обязательно молочные продукты добавлялись в это блюдо.

Каждая хозяйка готовит свой Наурыз коже, затем приносит и сливает его в один большой казан, и оттуда уже угощаются все. Это блюдо символизирует с одной стороны все, что дает нам природа: растительное, животное. То, что все это помещается в общий котел, это символ единения общества», - отметила Зубайда Сураганова.

«Если обратиться к истокам этого праздника, то мы должны, прежде всего, поблагодарить окружающую нас среду, беречь ее.

Мы живем в этом мире и должны быть благодарны, что Всевышний нам дал такую прекрасную землю, природу. Поэтому люди должны поклониться солнцу, воде, земле. Не надо стесняться этих ритуалов, наоборот, в этом смысле мы должны восстановить наши традиции», - резюмировала Зубайда Сураганова.

«История праздника Наурыз берет свое начало еще с бронзового века. Этому свидетельством являются археологические находки. Все ценности и смыл праздника связаны с культом огня и солнца.

В IV веке до нашей эры в Устюрте и Мангистау были из ракушек построены храмы. Исследования показали, что эти места были предназначены для сезонных ритуалов. Диаметр найденного купольного комплекса составляет 20 метров, высота 7 метров. Туда нельзя попасть прямым путем. Для входа в этот комплекс необходимо подняться на возвышенность, а потом спуститься вниз. В комплексе одновременно может поместиться до 10 человек. Но основная часть людей всегда находилась снаружи. Мы исследовали его в течение 10 лет.

В итоге выяснилось, что в ходе исполнения ритуалов туда входил лишь священник. Посередине помещения разжигался костер и дым выходил наружу через верхнее отверстие, а остальные ритуалы исполнялись снаружи.

После полного завершения раскопок мы обнаружили множество ям, в которых были закопаны кости диких и домашних животных. Кроме того, были обнаружены детали различных инструментов. То есть, это доказывает тот факт, что люди тогда питались мясом диких животных, после они исполняя определенный ритуал, закапывали остатки в ямах, иногда сжигали в костре. Конечно, это все напрямую связано с культом огня и солнца.

У казахов есть такое изречение: «Ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жарылқасын». В древние века люди также желали, чтобы все невзгоды остались позади, с приходом весны люди собирались и проводили здесь свои обряды и ритуалы.

А сейчас мы видим продолжение этому. Сегодня люди собираются на вершине горы и разжигают костры, поздравляют друг друга и угощают Наурыз коже. Это все берет начало еще с древнего бронзового века», - отметил археолог, руководитель научно-исследовательского института «Халық қазынасы»Акан Онгарулы.

«Мы обнаружили петроглифы, касающиеся Наурыза с 5000-летней историей. Нигде больше нет подобного исторического документа касательно празднования нового года.

В этой связи нельзя не упомянуть о фактах, где находят отражение неизвестные доселе многим национальные ценности Наурыза.

Одно из них касается обычая «Алтыбақан». В советской этнографии это обозначалось как этнографическая национальная игра. Если это игра, то должны быть прописаны ее правила, а здесь нет правил – значит, это не игра. Это обычай, посвященный весеннему равноденствию.

На одном конце качели алтыбақан, как правило, располагается девушка, на другом конце - парень. Один участник символизирует солнце, второй - луну. Их катание туда-сюда является демонстрацией глобальной гармонии.

Обычай «Алтыбақан» сохранился только у казахов. Он существует у кыргызов и хакасов, однако подзабыт. Они по нашему примеру восстанавливают его.

В прошлом году отмечалось 750-летие Алтын Орды. Несколько лет назад я на одном из российских сайтов обнаружил головной убор «Наурыз бөрік», который надевали на Наурыз аристократы Алтын Орды. Теперь нам надо заняться его восстановлением.

Кроме того, достаточно найденных в ходе исследований артефактов, касающихся национальной кухни. Есть трехуровневый мир, состоящий из различных яств. Трехуровневый мир состоит из верхнего, среднего и низового. К примеру, у казахов мясные блюда относят к красному, молочные - к белому, фрукты и овощи - к зеленому цвету. Эти блюда всегда размещались на праздничный дастархан, а вокруг посыпают дастархан бауырсаками. Количество бауырсаков никогда не ограничивалось у казахов. Они не помещались в посуду. Потому что это символ солнца, его лучей и света», - рассказал культуролог Серик Ергали.

Жади Шакенулы, писатель, член Союза писателей Казахстана

«Одной из традиций Наурыза, которую сейчас редко где встретишь, является обычай «Бұлақтың көзін аш» (Если увидишь родник - расчищай его исток). В прямом восприятии этот обычай означает расчистку источника родника, очистку пути для пробивающейся воды. Однако, не многие задумываются о том, что это касается также и интеллектуального развития, духовного очищения. Этот обычай имеет большое философское значение.

Духовная культура казахов всегда была неразрывна с природой. К примеру, и во времена Тюркской эпохи отмечался Наурыз. Тюрки отмечали этот праздник согласно своего мировозрения и мироощущения. Приведу лишь простой пример: была традиция в этот праздник носить мягкую кожаную обувь без каблука и всяких железных вставок. Для чего бы это? Это делалось для того, чтобы жесткой обувью не поранить бока лошадей, не испортить только пробивающуюся из земли зелень.