Какие нефтегазохимические проекты готовятся к реализации в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 декабря под председательством министра энергетики РК Магзума Мирзагалиева состоялась коллегия Министерства энергетики РК с представителями компании ТОО «KPI», ТОО «KLPE», ТОО «Шымкентская Химическая Компания», в ходе которой были подведены итоги 2021 года и обсуждены дальнейшие планы реализации отечественных нефтегазохимических проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В мероприятии приняли участие представители акимата Атырауской области, АО «УК СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», Ассоциация производителей и потребителей нефтегазохимической продукции и ОЮЛ «KAZENERGY».

В ходе выступления министр энергетики РК отметил, что по итогам года в нефтегазохимической отраслиимеются положительные результаты, в частности запущен завод по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн/год, на стадии завершения находится строительство 1-го газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год, а также введены в эксплуатацию полностью производственные объекты инфраструктуры нефтегазохимической СЭЗ в Атырауской области.

По проекту производства октаноповышающей присадки для бензина глава ведомства озвучил руководствуТОО «Шымкентская Химическая Компания»онеобходимости детальной проработки обеспечения реализации 2-го этапа согласно установленным срокам.

Касательно реализации газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год отмечено, что на сегодня начаты пуско-наладочные работы, прогресс выполненных работ составляет 97,2%, завод планируется ввести в эксплуатацию до конца марта 2022 года.

Еще одним очень важным проектом для экономики республики является реализация проекта Полиэтилен мощностью 1,25 млн. тонн/год, по которым на сегодня определен стратегический партнер.

Кроме того АО «НК «КазМунайГаз» ведёт переговоры с компанией ПАО «Татнефть» по совместной реализации проекта бутадиен мощностью 186 тыс.тонн/год.

Напомним, что в Казахстане на постоянной основе ведется большая работа по переориентации нефтегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью - развитию нефтегазохимической промышленности.

В целом, диверсификация нефтегазодобывающими странами своих экономик путем создания нефтегазохимических производств является общемировым трендом. Отрасль имеет высокий мультипликативный эффект, стимулирует развитие промышленного производства в смежных отраслях и дает возможность создать высококвалифицированные рабочие места.