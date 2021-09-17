РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:19, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какие недостатки имеет удаленная работа, рассказали в Минтруда

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов Александра Молчановская рассказала о преимуществах и недостатках удаленного формата работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандемия показала, что в целом удаленная работа возможна, продуктивна и по многим профессиям, и что нет больше смысла держать работников в офисе с 9 до 6, и вот сейчас Zoom - эта наша новая реальность. Сейчас работодателям важно, чтобы работник вывел результат в какое -то определенное время, а ни то, как он выполнит это задание. Есть преимущества такой работы, как для работодателей, так и для работников. То есть работодатели могут сократить расходы на аренду офиса, транспорта, питания, можно найти сотрудника в другом городе, то есть, нет территориальных границ для поиска», - сказала Александра Молчановская во время презентации «Первого Национального доклада о рынке труда Казахстана».

    По ее словам, работникам тоже не надо тратить время на дорогу и тратиться на покупку офисной одежды, но в то же время в уделенной работе есть недостатки.

    «Это в первую очередь смешивание работы и жизни, то есть нельзя уйти с работы домой, когда ты работаешь дома. График становится ненормированным. И это в перспективе может привести к выгоранию. Нет социализации. И отсутствуют коммуникации с коллегами, клиентами, это тоже может понизить эффективность работы. При выборе такого формата работы работодатель и работник должны взвешивать все «за» и «против», - заключила А. Молчановская.


    Теги:
    Минтруда РК Права человека Общество
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!