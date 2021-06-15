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    18:05, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Какие научные исследования по проблемам работников проводятся в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимых в стране исследованиях по проблемам работников, занятых во вредных и опасных условия труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения начаты научные исследования по теме: «Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы обеспечения безопасного труда в условиях современного Казахстана» (2021-2023 гг.). Целью научного исследования является совершенствование экономического стимулирования безопасного труда на предприятиях посредством внедрения унифицированного риск-ориентированного подхода в бюджетировании затрат, выдаче средств индивидуальной защиты, развитии профессиональных компетенции», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Также, по его словам, на ежегодной основе Научно-исследовательским центром «Жастар» готовится национальный доклад «Молодежь Казахстана», где также анализируются и выявляются проблемы, в том числе в части безработицы среди молодежи и по итогам анализа вырабатываются рекомендации для госорганов в части улучшения мер поддержки молодежи.

    Ранее, Е. Тугжанов рассказал , как формируются статистические данные о лицах, работающих во вредных условиях труда. В частности, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан данные о затратах и численности занятых на вредных и других неблагоприятных условиях труда формирует на основе обследования крупных и средних предприятий по статистической форме «Отчет о численности работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда» (1-Т (условия труда) с основным видом экономической деятельности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и складирования, услуг по проживанию и питанию, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и социальных услуг.




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