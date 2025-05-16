Какие научные проекты реализуют университеты Италии и Казахстана

На открытии конференции министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что страна вступает в новый этап развития науки и исследований.

- Через национальную концепцию развития науки в системе высшего образования мы переходим к открытой модели, которая напрямую связывает науку с реальными потребностями общества и экономики. Современная наука должна не просто проводить исследования, но и решать конкретные задачи, внедрять инновации и вдохновлять. Подобные конференции напоминают нам, что наука — это не только данные и открытия, но и инновации, культура, коммуникация и партнёрство. Италия, начав с Леонардо да Винчи и Энрико Ферми, продолжает вдохновлять мир своей научной традицией. В Казахстане мы стремимся строить мосты между научными сообществами и совместно решать общие задачи, — отметил министр.

По словам инструктора Школы медицины Назарбаев Университета Елтая Рахманова, между Италией и Казахстаном реализуются совместные проекты в области персонализированной медицины, кардиологии, спортивной медицины, робототехники, инженерии и горнодобывающей промышленности.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

- Мы поддерживаем не только Назарбаев Университет, но и в целом университеты регионов в установлении партнёрств с итальянскими организациями. Например, в числе наших партнёров — Медицинский университет имени Марата Оспанова в Актобе, Медицинский университет в Семее и другие вузы. Один из самых инновационных проектов — инициатива в спортивной кардиологии с использованием малоинвазивных методов, направленных на совершенствование диагностики. Второй проект — в сфере реабилитации: крупные итальянские инновационные компании поставили телереабилитационные устройства в отдалённые районы Казахстана. Это даёт мощный импульс развитию научной среды. Я думаю, такая платформа будет способствовать развитию науки и инноваций между двумя странами. В будущем мы надеемся работать не только в пределах Казахстана, но и по всей Центральной Азии. Поскольку политика и интеграция в ЕС едины, этот опыт можно масштабировать и на другие европейские страны и университеты, — добавил Е. Рахманов.

Посол Италии в Казахстане Антонелло Де Рио подчеркнул, что Казахстан — динамично развивающаяся страна, осознающая свою уникальность и выступающая стратегическим партнёром в объединении прошлого и будущего.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

- В основе сегодняшнего дня лежит глубокая уверенность: гармония между гуманитарными и научными знаниями — это не просто идеал, а насущная необходимость для переосмысления культурного наследия. Без гуманитарной основы эффективность науки в налаживании связей снижается. Именно междисциплинарный диалог становится рычагом инноваций, развития и глобального взаимодействия, — отметил посол Де Рио.

В ходе конференции итальянские профессора, работающие в школах Назарбаев Университета — Школе государственной политики, Школе инженерии и цифровых наук, Школе естественных, гуманитарных и социальных наук, а также в Школе медицины — представили свои научные работы.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

- Эта замечательная конференция, посвящённая науке и креативной индустрии, подчёркивает растущую значимость междисциплинарного сотрудничества. Италия давно считается лидером в сфере креативных индустрий, и для нас большая честь иметь прочные и продуктивные отношения с итальянским сообществом и посольством Италии. Мы гордимся тем, что Назарбаев Университет становится площадкой для таких перспективных инициатив и с нетерпением ждём новых совместных проектов и академических обменов с ведущими университетами и образовательными учреждениями Италии, — подытожил президент Назарбаев Университета профессор Вакар Ахмад.

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