Какие нарушения выявили в детских лагерях в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Шымкента в деятельности детских оздоровительных лагерей выявила нарушения, влияющие на жизнь и здоровье детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.



Как сообщили в ведомстве, лагерь «Hawaii» не оборудован системой противопожарной сигнализации и осуществлял деятельность без обязательного санитарно-эпидемиологического заключения, в то время как, в 2023 году данный лагерь посетили 478 детей.

В лагере «Үш бұлақ» с максимальной наполняемостью не более 220 детей были размещены 310 учащихся. Спальное место одного ребенка вместо положенных 4 кв.м сокращено до 2,8 кв.м.

Более того, многие работники лагерей осуществляли деятельность без трудовых договоров, медицинские услуги оказывались сотрудниками, не прошедшими квалификацию и без сертификата специалиста медсестры.

Сами медицинские кабинеты не соответствуют установленным требованиям, отсутствуют обязательные медицинские препараты и оборудования.

Проверочные мероприятия продолжаются, по результатам будут приняты меры.

Ранее вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала, какие нарушения выявила санитарная служба в детских лагерях. На текущий момент завершена проверка только в 19 лагерях из 170.