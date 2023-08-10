АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала, какие нарушения выявила санитарная служба в детских лагерях. На текущий момент завершена проверка только в 19 лагерях из 170, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый лагерь перед тем, как начать свою деятельность, должен получить санэпидзаключение. В этом году в адрес территориальных департаментов комитета было порядка 200 обращений. Из них на 170 выданы заключения, 30 было отказано ввиду несоответствия санитарным правилам. При выдаче санэпидзаключения, это называется разрешительный контроль или защитная форма контроля. В этот период мы смотрим соответствие объектов: наличие мебели, водоснабжения, канализации. Но объект в этот момент не действует. Проверить его деятельность невозможно. То есть, невозможно проверить организацию питания, отдыха, медобслуживания. С учетом появления в соцсетях негативной информации по деятельности лагерей действительно прокурорами была инициирована проверка всех лагерей. Наши территориальные департаменты участвуют в этих проверках. Проверкам подлежат 170 лагерей. Из них сегодня завершены проверки по 19, по остальным продолжается», - сказала на брифинге в СЦК Айжан Есмагамбетова,

По ее словам, когда лагеря получают санэпидзаключения, они указывают, что в один сезон могут отдыхать 150 детей, однако по факту размещают 300 детей.

«Естественно, что было рассчитано на 150, не хватит на 300. Оттуда и все нарушения. Выявляются нарушения, связанные с организацией питания детей. Нет документов, подтверждающих качество безопасной продукции. Хранение продуктов осуществляется в помещениях, где этого не должно быть. Медперсонал не везде прошел медосмотр. Вот такие нарушения выявляются», - добавила вице-министр здравоохранения.