Какие нарушения выявила группа «Общественного контроля» в местах отдыха и на рынках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первого сентября группа «Общественного контроля», созданного при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, посетила уличные рынки, парки, школы, аквапарки с целью проверки на соблюдение санитарных требований. По их сообщению, в маленьких точках питания не соблюдается социальная дистанция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали участники «Общественного контроля» 1 сентября 2020 года был организован мониторинг объектов, находящихся на территории Старого рынка в Кызылорде. В состав группы вошли представители Общественного контроля, Санитарно-эпидемиологической службы, управления внутренней политики, палаты предпринимателей, областные и местные СМИ. В торговых центрах масочный режим соблюдается в полной мере (крытый рынок «Жайна»), на входе стоят сотрудники охраны. Точки имеют в наличии санитайзеры, продавцы работают в масках и перчатках.

«Но обстановка на уличном рынке выглядит ужасающе. В особенности маленькие точки питания, где наблюдается полное отсутствие норм соблюдения расстояния между посетителями. Если маска и имеется, то висит на подбородке, а это тоже является грубым нарушением. Хотим отметить, что даже если владельцы торговых точек пытаются соблюдать малейшие санитарные нормы, то посетители общественных мест грубо нарушают масочный режим. На замечания реагируют агрессивно, в некоторых случаях дело доходит до рукоприкладства. Полное игнорирование масочного режима, наплевательское отношение к происходящей ситуации», - заявила группа Общественного контроля.

В городском парке в Таразе и Кокшетау, в аквапарке в Боровом тоже не соблюдается социальная дистанция и нарушается масочный режим.

Затем Общественный контроль провел мониторинг 8 из 12школ города Щучинска. Проверенные школы полностью соответствуют санитарным нормам: санитайзеры установлены на входах в школы и у каждого кабинета, у персонала школы есть маски и перчатки, а у входа дежурит медработник, проверяющий температуру. Классы полностью готовы к учебному году: парты и стулья разграничены в соответствии с нормами социальной дистанции, а в некоторых школах имеются кварцевые лампы. Перемены между уроками у каждого класса в разное время, во избежание скопления учеников и их пересечения между собой.





Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.

По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».

По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции «Народный контроль» оказывает АО «МИА «Казинформ».



