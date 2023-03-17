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Какие нарушения в СМИ выявили в период агиткампании в Казахстане

17 Марта 2023, 12:45
Какие нарушения в СМИ выявили в период агиткампании в Казахстане Фото: ortcom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О выявленных нарушениях в СМИ в период агитационной кампании сообщил вице-министр информации и общественного развития Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В чем особенность нынешней кампании? Впервые согласно изменениям, внесенным в выборное законодательство, у политических партий имелась возможность проводить агитацию на онлайн-платформах. В этой связи со стороны нашего министерства проведена соответствующая работа. В ходе мониторинга были выявлены следующие недочеты. На онлайн-платформах проводилось много дебатов, давалось интервью. Мы не рассматривали это как прямую агитацию. Это является волеизъявлением, гражданской позицией. Самый главный принцип онлайн-платформы – если размещается платный материал, у них должна быть маркировка, если затрагивает честь и достоинство некоторых граждан, то преследуется по закону», - сказал Канат Искаков на заседании ЦИК.

Спикер отметил, что равномерность освещения деятельности политических партий в СМИ отслеживалась международными наблюдателями - Миссией БДИПЧ ОБСЕ. Министерством был проанализирован контент СМИ (6 телеканалов и 6 интернет-ресурсов). Результаты мониторинга показывают равномерное освещение деятельности всех партий.

«Что касается нарушений, то основные из них - отсутствие маркировки и анкетирование незарегистрированными ЦИК организациями. Это зарегистрировано как грубое нарушение, в соответствующий орган информация направлена», - добавил Канат Искаков.

Ранее сообщалось, что почти 570 СМИ были охвачены мониторингом в период агитационной кампании.


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