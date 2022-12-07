Какие нарушения в автобусах выявили полицейские Тараза

7 Декабря 2022, 12:15

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские выявляют нарушения правил эксплуатации общественного транспорта и обеспечения безопасности пассажиров в городских автобусах Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 5 по 11 декабря 2022 года на территории Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В первый же день 6 должностных лиц привлекли к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Перед выездом на линию сотрудники административной полиции проверяют техническое состояние автобусов, соответствие их установленным требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, наличие у водителей регистрационных документов, выявление фактов эксплуатации автобусов с нарушениями требований нормативов и стандартов, незаконное переоборудование транспортных средств.

В первый день проведения рейдового мероприятия сотрудники полиции выявили 203 административные правонарушения, совершенные водителями общественного транспорта. Обнаружилось, что выехали на маршруты 16 автобусов, не прошедших государственный или обязательный технический осмотр. А 10 автобусов были незаконно переоборудованы.

«Шестеро должностных лиц привлечены к административной ответственности за выпуск на линию технически неисправных автобусов, - сказал начальник управления административной полиции ДП Жамбылской области полковник полиции Жайдарбек Куттыбаев. – При этом 14 автобусов помещено на штрафную стоянку в связи с запретом на эксплуатацию. Закрыто три несанкционированные стоянки»,

Восемь водителей пассажирского транспорта полицейские привлекли к ответственности по статье 590 части 5 КоАП РК за управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также за наличие неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

«К примеру, колеса автобусов были с разными рисунками протекторов, не соответствовали безопасной эксплуатации в зимний период, на передних лобовых стеклах были большие трещины, которые закрывали обзор водителю. Главная цель профилактического мероприятия «Автобус» - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта и обеспечение безопасности пассажиров», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Фото: facebook.com/Departmentpolice