Какие нарушения при сдаче экзамена на водительские права выявляют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие 2022 года департамент внутренней безопасности госкорпорации выявил более 200 правонарушений при сдаче экзамена на права, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Правительства для граждан».

В основном это были попытки использования технических средств при сдаче экзамена на права. Использовались скрытая камера и мини-наушники, по которым экзаменуемый получал правильные ответы от своих «помощников».

«Еще один способ для сдачи экзамена - использование специального человека-«стрелка». Знающий правила дорожного движения человек собирал группу из нескольких людей, которые хотели незаконно получить права. Главный человек, которого называют «стрелком», обучает свою группу специальному языку жестов и действий. В день экзамена «стрелок» вместе со своими подопечными заходит в кабинет, где «стрелок», глядя на соседний монитор, подсказывает правильный ответ с помощью стука, кашля и даже зевания. За один заход так можно «вытянуть» до пяти человек», - говорится в сообщении.

В госкорпорации напомнили, что во второй половине 2021 года были введены новые требования для сдачи экзаменов на права - внедрена биометрическая система при прохождении теоретического экзамена, установлены металлоискатели и новая GPS-система на автодромах.

«И если за семь месяцев 2021 года казахстанцам было выдано 84 949 первичных водительских удостоверений, то после введения новых требований за аналогичный период 2022 года было выдано 46 585. Показатель снизился на 45,16 %», - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно регламенту после каждого выявленного случая нарушений или использования технических средств во время экзамена сотрудником автоЦОНа вызывалась полиция, составлялся акт, результаты экзаменов аннулировались.

«Из-за некоторых нормативных пробелов нарушители, использующие технические средства, и «стрелки» могут ежедневно приходить и «сдавать» экзамены. В этой связи госкорпорация инициировала перед МВД внесение изменений в правила в части ужесточения требований сдачи экзамена, позволяющих отстранить на шесть месяцев нарушителей и всех, кто не смог получить права с трех попыток», - рассказали в госкорпорации.

Пока изменения не внесены, «стрелков» пересаживают за отдельные компьютеры и проводят досмотр. Адреса штаб-квартир «стрелков» и 16 материалов с полной информацией официально переданы в правоохранительные органы.

«В настоящее время все замешанные сотрудники автоЦОНа, подозреваемые в участии в незаконной выдаче водительских удостоверений, на время разбирательства отстранены от работы», - заключили в государственной корпорации.

Как ранее сообщалось, 19 августа в спецЦОНе Актобе управление собственной безопасности департамента полиции по Актюбинской области задержало подозреваемых в незаконной выдаче водительских прав гражданам. Позже в госкорпорации «Правительство для граждан» заявили, что управление собственной безопасности департамента полиции по Актюбинской области задержало работников ТОО «U-Study», а не сотрудников спецЦОНа.