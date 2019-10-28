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Какие нарушения ПДД чаще всего фиксируют на дорогах Алматинской области

28 Октября 2019 22:40
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Какие нарушения ПДД чаще всего фиксируют на дорогах Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по итогам полицейской отработки выявлен 81 факт управления автотранспортными средствами в состоянии алкогольного или же наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Какие нарушения ПДД чаще всего фиксируют на дорогах Алматинской области
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Инициированное МВД РК оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» продолжалось в Казахстане 7 дней и была направлена на предупреждение аварийности на автодорогах и выявление нарушений ПДД.

«За 7 дней в регионе выявлено свыше 4,5 тыс. нарушений. Материалы в отношении более 80 водителей, уличенных в употреблении спиртного при управлении авто, направлены в суд. За грубые нарушения ПДД 120 автомашин водворено на штрафные стоянки. Кроме того, выявлено почти 130 фактов управления автотранспортом без соответствующих документов, среди них 15 водителей оказались ранее лишенными водительских прав», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Согласно анализу, самыми распространенными видами нарушений оказались превышение скоростного режима (493), игнорирование ремня безопасности (578), пользование телефоном при управлении автотранспортом (482). Кроме того, за нарушения правил дорожного движения полицейские региона привлекли к ответственности свыше 480 пешеходов.

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Ключевые слова: Алматинская область, Транспорт, Безопасность, МВД РК,
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Хасан Еспанов

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