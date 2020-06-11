Какие нарушения карантинных мер выявили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Шесть мобильных групп по соблюдению карантинных мер создано в Кокшетау акиматом города совместно с управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг, управлением полиции и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг города Кокшетау.

«С 11 мая по 8 июня 2020 года мобильными группами на объектах города Кокшетау были вручены постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 35 от 1 мая 2020 года, № 37 от 22 мая 2020 года, № 38 от 30 мая 2020 года и постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области № 67 от 30 мая 2020 года.

Также мониторинговыми группами проводилась работа по разъяснению алгоритмов работы заведений общественного питания, продовольственных и непродовольственных магазинов и торговых домов, общественного транспорта, сферы обслуживания, учреждений культуры, туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели), детских дошкольных организации, мест отправления религиозного культа. Всего было вручено постановлений и алгоритмов работы на 802 объектах города Кокшетау», - сообщили в ведомстве.

Между тем, на 88 объектах были выявлены нарушения. Это 38 продовольственных объектов торговли и 19 - непродовольственные. Среди них 8 предприятий общественного питания, 7 салонов красоты, две бани и сауны – 2, одна аптека, одна гостиница, 6 учреждений религиозного культа и 6 детских дошкольных учреждений.«Наиболее частые нарушения: несоблюдение социальной дистанции; отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей объектов оптовой и розничной торговли; нарушение алгоритма ношения масок; отсутствие санитайзеров и дезбарьеров; проведение на объектах общественного питания семейных праздничных мероприятий поминальных обедов; отсутствие графика проведения уборки; не организовано проведение термометрии сотрудников. С 9 июня т. г. мобильными группами начата работа по принятию мер административного характера в случаях выявления нарушений требований Постановления. Мониторингом было охвачено 25 объектов из них на 2 объектах непродовольственной торговли нарушений не выявлено. На 3 объектах общественного питания из 22 проверенных были выявлены нарушения. В кофейнях «Bedduin», «Caffein», гриль-баре «Пинта» не проводится медицинское обследование персонала с проведением опроса состояния и термометрии. Это действие должно было производиться не менее 3 раз в день, с регистрацией на бумажном или электронном носителе. Заведения не были обеспечены запасом одноразовых масок, работали отдельные сотрудники без медицинских масок, допускалось неправильное ношение медицинской маски на подбородке. Не был обеспечен запас дезинфицирующего средства. Также специалистами было установлено фиктивное проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, с регистрацией в графике проведения влажной уборки», - добавили в ведомстве.

По выявленным нарушениям в отношении индивидуальных предпринимателей по части 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» составлены протоколы. Административные материалы будут направлены в специализированный административный суд города Кокшетау.Работа мобильных групп в областном центре будет продолжена.