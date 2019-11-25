Какие нарушения фиксируют «умные» перекрестки в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске автоматические системы фиксации нарушений правил дорожного движения выявили более 1,7 тысячи таких фактов с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске действуют 4 интеллектуальные системы фиксации нарушений правил дорожного движения.

Две из них, расположенные на пересечениях улиц Жабаева-Мусрепова и Жумабаева-Сутюшева, регистрируют превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Две другие - на пересечении улиц Назарбаева-Абая и Интернациональной-Астаны - автоматически определяют номера автомашин, проезжающих на красный свет и заезжающих за стоп-линию.

«Пересечение стоп-линии — самое частое нарушение, выявляемое интеллектуальными системами. Многие водители начинают движение уже на последних секундах запрещающего сигнала светофора. Это является нарушением ПДД, за которое предусмотрен штраф в размере 5 МРП», - пояснил начальник управления административной полиции Жасулан Оспанов.

Иногда водители пытаются вернуться за стоп-линию. За движение задним ходом на перекрёстках - штраф 10 МРП. Другие - останавливаются практически на пешеходном переходе и дожидаются зелёного света. Так они создают препятствие для пешеходов, закрывают обзор другим участникам движения. Водители, которые начали движение через перекрёсток на разрешающий сигнал, обязаны завершить манёвр.

Другие нарушения — превышение скорости и проезд на красный свет — системы фиксируют нечасто. Случаются они обычно в тёмное время суток, когда интенсивность движения резко снижается. За эти нарушения предусмотрен штраф в 10 МРП.