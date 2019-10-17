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Какие нарушения допускают реализаторы социально значимых товаров в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по защите и развитию конкуренции проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По итогам мониторинга провели совещание с участием представителей розничных торговых сетей, оптовых реализаторов и заинтересованных госорганов.
Заместитель руководителя департамента Наталья Шаяхметова отметила: мониторинг ведомство проводит, чтобы вовремя выявить признаки нарушений законодательства в области защиты конкуренции и принять меры антимонопольного реагирования в случае повышения цен на социально значимые продовольственные товары.
«Как показывает практика, в основном на рынке реализации социально значимых продовольственных товаров допускаются антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка. То есть устанавливается или поддерживается цена на определенный товар. Встречается злоупотребление доминирующим положением. В случае установления признаков таких действий антимонопольный орган применяет сначала предупредительные меры в виде вынесения уведомления о нарушении. Если оно не исполняется, выходит на расследование, по результатам которого применяются уже административные меры взыскания», - рассказала Н. Шаяхметова.
Она добавила, что мониторинг направлен главным образом на предупреждение нарушений антимонопольного законодательства, недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары и товары высококонцентрированных рынков - сжиженный газ, ГСМ, коммунально-бытовой уголь.
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