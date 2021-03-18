Какие нарушения допускают иностранные недропользователи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о проведенном анализе закупок недропользователей и выявленных нарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исходя из анализа закупок недропользователей на предмет соблюдения ими порядка приобретения товаров, работ и услуг, в основном наблюдаются нарушения процедурного характера. К основным процедурным нарушениям относятся: запросы потенциальных поставщиков о разъяснении положений конкурсной документаци остаются без внимания и ответа, завышенные и неправомерные требования заказчиков к потенциальным поставщикам, нарушение срока подписания протоколов подведения итогов конкурса и другие. В целях предотвращения такого рода нарушений для поставщиков и заказчиков предоставляются официальные письменные разъяснения, систематически проводятся устные консультации законодательства о недрах и недропользовании в части приобретения ТРУ и пользования государственной информационной системой «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей», - написал Бейбут Атамкулов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Министерством в рамках мониторинга исполнения обязательств по контрактам, посредством анализа отчетов, представляемых недропользователями в ГИС Реестр, за последние шесть лет направлены уведомления о нарушении обязательств в части местного содержания, а именно:

- в 2015 году - 270 уведомлений, из них 7 уведомлений крупным иностранным недропользователям,

- в 2016 году – 132, из них 4 уведомления крупным иностранным недропользователям,

- в 2017 году – 260, из них 1 уведомление крупному иностранному недропользователю,

- в 2018 году – 94, из них ни одного уведомления крупным иностранным недропользователям,

- в 2019 году – 147 уведомлений, из них 2 уведомления крупным иностранным недропользователям,

- в 2020 году – 280 уведомлений, из них 1 уведомление крупному иностранному недропользователю.

«Основная доля контрактов содержит положения, предусмотренные модельными контрактами (действовавшими до введения в действие Кодекса), включающие ответственность недропользователя в виде уплаты неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых им обязательств, в том числе, за невыполнение обязательств по местному содержанию. В связи с тем, что в 2015-2016 годах действовал План оперативных мер по обеспечению экономического роста в 2015-2016 годах (Антикризисный план), утвержденный Премьер-Министром Республики Казахстан от 14 сентября 2015 года №20-19/06-123, Министерством не проводились меры по наложению неустойки, а применялись другие альтернативные меры (направление уведомлений и др.)», - отметил министр.

Глава МИИР также сообщил, что в установленном законодательством порядке в 2018 году по итогам 2017 года проведена работа по наложению неустойки в отношении недропользователей за ненадлежащее исполнение обязательств по местному содержанию в размере 49 704 940 тенге по 22 контрактам, среди которых крупные иностранные недропользователи отсутствуют.

«По итогам 2019 года недропользователям было направлено 23 уведомления за неисполнение обязательств по местному содержанию с наложенной неустойкой на сумму 62 466,2 тыс. тенге. Работа в данном направлении продолжается. По итогам 2020 года работа по наложению неустоек, в том числе за неисполнение обязательств по местному содержанию будет осуществляться после сдачи отчетности по местному содержанию недропользователей горнорудного сектора», - заключил Б. Атамкулов.