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    21:00, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие нарушения допускают госслужащие СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году по итогам проверок зарегистрировали всего 14 нарушений со стороны государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, лидируют нарушения сроков оказания госуслуг и сроков отказа, нарушение процедур оказания госуслуг или их оказание при неполном пакете документов, выдача необоснованных отказов. Отмечались во время время проверок несвоевременное внесение сведений о стадии оказания государственных услуг, предоставление неполной достоверной информации, предоставление недостоверной отчетной информации.

    «По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, наблюдается уменьшение общего количества нарушений. Тогда по итогам проверок было установлено более 400 нарушений законодательства о государственных услугах. Вместе с тем, увеличилось количество обоснованных жалоб более, чем в два раза. Наиболее часто обжалуемая - сфера земельных отношений. На отрасль приходится 50% от всех поступивших обращений», - сообщила руководитель департамента Елена Степаненко.

    Она добавила, что после каждого контрольного мероприятия проводится детальный анализ причин с направлением информации во все госорганы о недопущении нарушений.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Общество
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