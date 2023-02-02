Какие нарушения допускали госслужащие при сдаче декларации о доходах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Встречались ли нарушения при предоставлении всеобщего декларирования у госслужащих, ответил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерулан Жамаубаев ответил, были ли уже вопросы в адрес госслужащих со стороны Комитета государственных доходов по предоставленным декларациям и выявлены ли какие-либо нарушения.

«Всеобщее декларирование делается не для того, чтобы найти какие-то нарекания или нарушения со стороны госслужащего. Это входная первая декларация. Даже если были нарушения, мы подсказали им, чтобы входная была чистая. Чтобы завтра при вторичном декларировании у органов госдоходов не возникали вопросы к нашим гражданам, госслужащим. Даже если были какие-то мелкие нарушения, мы им подсказывали, чтобы они заполнили. Тем более, у нас информационная система совершенствуется. Мы хотим, чтобы все было в автоматизированном виде. У нас больше 90% деклараций изданы в электронном формате, но мы хотим, чтоб стопроцентно было в электронном формате», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

По словам главы Минфина, мелкие нарушения при предоставлении декларации встречались.

«Были, когда неправильно указывали зарплату. Там есть ячейки, которые надо заполнять правильно. Если мы видим, что есть повторные заполнения или незаполнения, то это мы подсказывали. Больше была техническая ошибка», - прокомментировал Е. Жамаубаев.

С 1 января 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование доходов и имущества.

На первом этапе представляют входную декларацию: лица, занимающую ответственную государственную должность и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».