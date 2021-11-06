Какие нарушения чаще всего допускают коллекторы, рассказали в Генпрокуратуре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов рассказал о жалобах на коллекторские организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Органами прокуратуры и Агентством проводится планомерная работа по выявлению и пресечению нарушений законности в деятельности коллекторов. На сегодня в стране действует порядка 200 коллекторских организаций, деятельность которых подвергается постоянной критике граждан. Так, за 2020 год и 8 месяцев т.г. в уполномоченный орган поступила 691 жалоба на их незаконные действия, по которым проведены документальные проверки», - сообщил Гизат Нурдаулетов в своем ответе на депутатский запрос.
Он перечислил основные нарушения, допускаемые чаще всего коллекторскими организациями.
«Основные нарушения – это недобросовестные действия, принуждающие должника к выполнению обязательств; введение в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности; не соблюдение требования по уведомлению о возможности перехода прав (требований) третьему лицу по займу и другие», - отметил Генпрокурор.
По итогам проверочных мероприятий Агентством приняты меры по исключению из соответствующего реестра 28 коллекторских агентств, а также применено 60 мер надзорного реагирования и санкций на сумму 12 млн тенге.
Наряду с этим, по итогам проверочных мероприятий 22 коллекторских агентства приняли решения о добровольном прекращении деятельности. При этом за 4 года на коллекторские компании составили всего 45 протоколов об адмправонарушениях, что явно несоизмеримо с количеством допускаемых ими нарушений и жалоб, направленных в их адрес.
«В целях превенции нарушений коллекторов органами прокуратуры совместно с Агентством пересматриваются подходы к осуществлению контроля за их работой, а также повышению ответственности самих агентств», - заключил Г. Нурдаулетов.
- Клиенты избили 18-летнего официанта в Талдыкоргане
- Около 850 нарушений допустили владельцы оружия в СКО
- Лжецелительница выманила 550 тысяч тенге у кызылординки
- Почти девять тысяч долларов украла няня у работодателей в Нур-Султане
- Даурен Абаев: Антикоррупционная служба перешла к тактике раскрытия коррупционных схем
- Толеутай Рахимбеков: Ведется работа по усовершенствованию системы субсидирования
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана