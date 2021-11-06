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Какие нарушения чаще всего допускают коллекторы, рассказали в Генпрокуратуре

6 Ноября 2021 12:00
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Какие нарушения чаще всего допускают коллекторы, рассказали в Генпрокуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов рассказал о жалобах на коллекторские организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Органами прокуратуры и Агентством проводится планомерная работа по выявлению и пресечению нарушений законности в деятельности коллекторов. На сегодня в стране действует порядка 200 коллекторских организаций, деятельность которых подвергается постоянной критике граждан. Так, за 2020 год и 8 месяцев т.г. в уполномоченный орган поступила 691 жалоба на их незаконные действия, по которым проведены документальные проверки», - сообщил Гизат Нурдаулетов в своем ответе на депутатский запрос.

Он перечислил основные нарушения, допускаемые чаще всего коллекторскими организациями.

«Основные нарушения – это недобросовестные действия, принуждающие должника к выполнению обязательств; введение в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности; не соблюдение требования по уведомлению о возможности перехода прав (требований) третьему лицу по займу и другие», - отметил Генпрокурор.

По итогам проверочных мероприятий Агентством приняты меры по исключению из соответствующего реестра 28 коллекторских агентств, а также применено 60 мер надзорного реагирования и санкций на сумму 12 млн тенге.

Наряду с этим, по итогам проверочных мероприятий 22 коллекторских агентства приняли решения о добровольном прекращении деятельности. При этом за 4 года на коллекторские компании составили всего 45 протоколов об адмправонарушениях, что явно несоизмеримо с количеством допускаемых ими нарушений и жалоб, направленных в их адрес.

«В целях превенции нарушений коллекторов органами прокуратуры совместно с Агентством пересматриваются подходы к осуществлению контроля за их работой, а также повышению ответственности самих агентств», - заключил Г. Нурдаулетов.


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#Борьба с преступностью   #Генпрокуратура  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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