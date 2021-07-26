+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие нарушения были выявлены в ходе выборов акимов в Казахстане

26 Июля 2021 13:11
Поделиться:
Какие нарушения были выявлены в ходе выборов акимов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» подвели итоги работы на выборах акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
Кодекс этики наблюдателей за выборами предлагают разработать в Казахстане Ерлан Карин: Мы увидели большую заинтересованность в прошедших выборах акимов Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

«РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» принял активное участие в наблюдении за выборами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов 25 июля. В день голосования с 7:00 утра более 2000 наблюдателей Центра приняли участие в наблюдении за голосованием на 1845 избирательных участках во всех областях республики, включая самые отдаленные избирательные участки», - отметил на брифинге председатель центра Толеген Кунадилов.

В работе Центра непартийного наблюдения по мониторингу выборов в регионах также были привлечены 95 НПО - партнеров.

При РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» работал ситуационный центр, где обработаны и проанализированы данные, поступившие из регионов. На постоянной основе поддерживалась оперативная связь с региональными штабами наблюдателей и проведена координация работы с руководителями филиалов в 14 областях.

«Все наблюдатели были допущены на участки в соответствии с действующим выборным законодательством, а также требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Наблюдателями отмечена высокая явка электората. Жалоб на работу избирательных комиссий и отрицательных отзывов не поступало, серьезных нарушений на избирательных участках не зафиксировано», - сказал Толеген Кунадилов.

Большая часть нарушений носила технический характер и оперативно устранялась членами избирательных комиссий на местах.

Среди выявленных нарушений: попытки отдельных граждан проголосовать за членов своей семьи; вход в кабину для голосования по два человека; желание некоторых граждан получить бюллетень без удостоверяющего документа; отдельные факты несоблюдения социальной дистанции.

«Всего нашими наблюдателями зафиксировано 12 подобных нарушений. В целом, они не повлияли на законность и прозрачность избирательного процесса», - подчеркнул Толеген Кунадилов.

По его словам, не вызвал нареканий и процесс подсчёта голосов. Наблюдатели присутствовали до конца избирательного процесса. Наблюдателями отмечена гласность и прозрачность процедуры подсчета.

Напомним, вчера в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. В 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акимат   #Выборы   #Политические партии   #Выборы акимов   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
Кодекс этики наблюдателей за выборами предлагают разработать в Казахстане
Ерлан Карин: Мы увидели большую заинтересованность в прошедших выборах акимов
Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
3 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
4 12-летний житель Темиртау получил смертельную травму в драке
5 Густой дым от пожара напугал алматинцев
Читайте также
Опубликован список нарушающих карантин заведений в Нур-Султане
101-летний избиратель проголосовал на выборах сельских акимов в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив