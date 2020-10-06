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Какие нарушения были выявлены в ходе голосования на праймериз

Автор:  
Серик Сабеков
6 Октября 2020, 16:50
Какие нарушения были выявлены в ходе голосования на праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выявленных нарушениях при голосовании на праймериз сообщил председатель Комитета партийного контроля партии «Nur Otan» Павел Казанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас 34 кандидата были сняты с праймериз, из них 28 сошли из-за неучастия в дебатах , это нарушение, и, соотвественно, мы автоматически снимали этих кандидатов», – сказал Павел Казанцев на брифинге в СЦК.

По шести кандидатам, по его словам, были выявлены более серьезные нарушения.

«Это нарушения разного плана. И нарушения порядка приема в члены партии, то есть искусственно надували партийную организацию (первичную) для того, чтобы получить дополнительные голоса. Это использование подставных телефонных номеров, когда потом привязывали на один номер кучу ИИН-ов, либо разные ИИН-ы к разным номерам телефонов, то есть симки приобретались и в августе месяце. Те, кто продает sim-карты, где-то получили даже какой-то доход, было и использование голосов выманиванием sms-кода», - пояснил Павел Казанцев.

Наказание, по его словам, происходило по принципу розетки: выявили, проверили, увидели, разобрали и тут же наказали.

Напомним, в партии «Nur Otan» завершили работу по подсчету голосов избирателей по итогам первого этапа внутрипартийных выборов. По информации Центрального организационного комитета по проведению праймериз, в четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 человек. Явка составила 84%. Сегодня в Службе центральных коммуникаций РК состоялась пресс-конференция, посвященная итогам праймериз 2020.


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