Какие направления охватит новый Центр детской онкогематологии в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился информацией касательно строительства Центра детской онкогематологии в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центр детской онкогематологии создается на территории областной детской клинической больницы и предусматривает создание 36 коек онкогематологического профиля, 16 коек отоларингологии, 20 коек гастроэнтерологии, ревматологии, эндокринологии и 28 коек пульмонологии», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, данный проект увеличит охват пациентов, своевременно получающих необходимую медицинскую помощь, позволит на месте проводить диагностику заболеваний и назначать необходимое лечение.

«На стадии эксплуатации объекта ожидается создание 1023 рабочих мест», - заключил министр.

Ранее А. Цой рассказал о планах по строительству многопрофильной больницы в Актобе взамен устаревшей БСМП.



