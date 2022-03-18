Какие налоговые обязательства возникают при получении доходов за рубежом - Комитет госдоходов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет государственных доходов напоминает, что физические лица, получившие доход из источников за пределами Республики Казахстан, обязаны представить декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и уплатить сумму налога от такого дохода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

Исчисление налога производится в декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), которая представляется в орган государственных доходов по месту жительства не позднее 31 марта 2022 года. Такой срок установлен по доходов, полученных в течении 2021 года.

Уплата ИПН по итогам налогового периода производится налогоплательщиком в размере 10% от дохода в срок не позднее 10 апреля 2022 года.

Декларацию физические лица могут сдать на бумажном носителе в налоговый орган по месту жительства и в электронной форме через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или Кабинет налогоплательщика на web-портале cabinet.salyk.kz.

Суммы уплаченных за пределами Республики Казахстан налогов на доходы или иного иностранного налога, аналогичного ИПН, с доходов, полученных физическим лицом-резидентом из источников за пределами Республики Казахстан, подлежат зачету в счет уплаты ИПН в Республике Казахстан в порядке, определенном статьей 303 Налогового кодекса, в пределах ставки ИПН, при наличии документа, подтверждающего уплату такого иностранного подоходного налога.