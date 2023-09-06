РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:29, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какие налоги сократят в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о планах касательно выполнения поручений Главы государства касательно сокращения налогов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы разрабатываем сейчас новый Налоговый кодекс. Буквально в ближайшее время мы после обсуждения на правительственном уровне опубликуем проект и там как раз вы все увидите», - пообещал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

    Министр предположил, что это будут в основном сборы.

    «У нас 2-3 налога системообразующие, это корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и НДПИ они, естественно, останутся. А вот мелкие пошлины, может быть за рекламу или еще за что-то, сборы – может быть они сократятся», - добавил глава Минфина.


    Теги:
    Правительство РК Экономика Минфин РК Налоги для mail.ru Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!