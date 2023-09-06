Какие налоги сократят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о планах касательно выполнения поручений Главы государства касательно сокращения налогов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы разрабатываем сейчас новый Налоговый кодекс. Буквально в ближайшее время мы после обсуждения на правительственном уровне опубликуем проект и там как раз вы все увидите», - пообещал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

Министр предположил, что это будут в основном сборы.

«У нас 2-3 налога системообразующие, это корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и НДПИ они, естественно, останутся. А вот мелкие пошлины, может быть за рекламу или еще за что-то, сборы – может быть они сократятся», - добавил глава Минфина.