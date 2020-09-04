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Какие налоги будут сокращены в Казахстане

4 Сентября 2020 11:50
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Какие налоги будут сокращены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие налоги предлагается оптимизировать и когда, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уже подготовлены предложения по объединению двух налогов в один платеж и отмене одного налога. Так, предлагается налог на имущество физических лиц и земельный налог для физических лиц объединить в один платеж. Это позволит сократить издержки на заполнение квитанций, комиссии банков и так далее», - сказал Руслан Даленов.

Министр также отметил, что предлагается отменить земельный налог по многоквартирным жилым домам, что позволит уменьшить ошибки при уплате налогов и освободить от сложных расчетов.

«Это коснется порядка 3 млн налогоплательщиков. Также отдельно будут рассмотрены новые предложения, например, удержание налогов с фонда уплаты труда. Можно будет посмотреть, как объединить в один платеж, это значительно упростит уплату для малого и среднего бизнеса. Также различные платы и сборы за предоставление различных разрешений, их также можно оптимизировать в укрупненные платежи. Что касается сроков внедрения… По уже подготовленным предложениям срок внедрения предполагается с 2021 года, по остальным, которые будут обсуждаться, срок введения предполагается с 2022 года», - пояснил Руслан Даленов.


Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

В рамках Послания Президент поручил Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» с привлечением депутатского корпуса провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов для кардинального упрощения исполнения налоговых обязательств и минимизации количества налогов и платежей.




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#Правительство РК   #Экономика   #Другие государственные органы   #Налоги   #Послание Президента РК-2020  
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Серик Сабеков

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