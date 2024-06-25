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    16:44, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Какие налоги будут платить ИП и ТОО с 2025 года в Казахстане

    налоги
    Фото: pixabay.com

    Министерство национальной экономики РК презентовало проект обновленного Налогового кодекса. Сейчас оннаходится на публичном обсуждении. Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жаныбек Нуржанов рассказал агентству Kazinform о том, какие налоговые выплаты ждут казахстанских предпринимателей в следующем году.

    Изменения ожидаются по нескольким видам налогов:

    — Ставка корпоративного подоходного налога остается на уровне 20%. Но для игорного бизнеса и банковского сектора мы ее предлагаем поднять до 25%. Но для банков есть исключения. Их ставки не поднимутся, если они кредитуют реальный сектор экономики.

    По частным медицинским и образовательным учреждениям мы предлагаем ввести ставку КПН в размере 10%, но с правом распределения дивидендов. Сейчас такой опции у данной категории налогоплательщиков нет.

    Для сельхозтоваропроизводителей ставка КПН остается на уровне 10% с возможным уменьшением до 3%.

    Для субъектов малого бизнеса мы предлагаем немного изменить упрощенную декларацию. Во-первых, поднять возможность проведения оборотов до 500 млн тенге в год. Причем они не будут являться плательщиками НДС до данного порога. Во-вторых, сейчас ставка налога для них 3%. Мы предлагаем снизить ее до 2%, если реализация идет в адрес физического лица. Если реализация идет с целью того, чтобы его покупатель получил вычеты по корпоративному подоходному налогу, то ставка будет 8%, — рассказал Жаныбек Нуржанов.

    Теги:
    Казахстанцы Казахстан Бизнес Миннацэкономики Налоги Экономика Предпринимательство и власть
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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