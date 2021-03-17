Какие нацкомпании Казахстана планируют выйти на IPO в ближайшее время

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд национальных компаний могут выйти на IPO ускоренно в случае улучшения ситуации с ценами на нефть. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы обсуждаем в Правительстве возможности ускорения приватизации и выхода на IPO казахстанских нацкомпаний, которые являются частью ФНБ «Самрук-Казына». По планам «Самрук-Казына» приватизация пакетов акций таких компаний, как «КазМунайГаз», «Қазақстан Темір Жолы», «Казатомпром» запланирована пока на 2022-2023 годы. Объективными причинами переноса являются в целом ценовая конъюнктура, которая была в прошлые годы и также влияние пандемии на глобальную рецессию, на развитие глобальной экономики.

Но я думаю, что если ситуация с ценами на нефть, которые в среднем в этом году прогнозируются в оптимистичных сценариях (средняя цена порядка 65 долларов за баррель), может быть эти процессы ускорятся. Но пока в целом, это на 2022-2023 годы», - сказал Кайрат Келимбетов, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в СЦК.

По словам К. Келимбетова, ожидается, что в 2021 году некоторые частные компании Казахстана продолжат размещение акций на площадке биржи МФЦА.



