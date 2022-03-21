Какие национальные костюмы хранятся в музее Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Традиционно, на Наурыз принято наряжаться в национальные казахские костюмы. На кануне праздника мы посетили музей Алматы и узнали, какие национальные костюмы хранятся здесь. Об этом в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

Музей Алматы основан в 2002 году, расположен в здании бывшего Верненского детского приюта. В 11 залах хранится целая эпоха южной столицы по тематике: «Древняя история Алматы», «Средневековая история Алматы», «У истоков казахской государственности», «Верненский период истории Алматы», «Алматы в ХХ веке» и другие.

Музейные коллекции насчитывают около 40 тысяч экспонатов. Среди них произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, а также этнография представителей народов, проживающих ныне в Алматы, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики, фото и документов.

По словам экскурсовода музея Алматы Ануара Сагатова, в фондах музея хранятся около 50-ти казахских национальных костюмов, представлена эволюция костюмов начиная от древних времен до нашей современности.

К примеру, в зале, посвящённом Ассамблее народа Казахстана, находятся национальные костюмы, относящимся к различным народам, проживавшим или проживающих на территории Казахстана. Это костюмы чеченской, корейской, армянской, украинской, узбекской, туркменской и многих других национальностей.

«Как известно, в период Казахского ханства хорошо развивалась торговля на Великом шёлковом пути. Начиная с 3 века до нашей эры, благодаря торговым маршрутам, сюда привозили различные ткани и элементы культур, которые нашли свое воплощение в культурном облике казахской национальной одежды с начала 16 века вплоть до периода 20 века», - рассказывает А. Сагатов.

Один из экспонируемых головных уборов, который находится в музее Алматы - это кимешек. Этот традиционно казахский головной набор носили женщины.

Есть реконструкция представительницы андроновской культуры, примерно 12 век до нашей эры. К тому времени на территории Алматы появились первые поселения людей.

«Данная реконструкция отображает быт андроновцев. Женщина занимается изготовлением нити из шерсти. Перед ней находится лоток с оригиналами находок на территории Алматы. Это костяные иглы, каменные диски с отверстием в середине. Гребни, сделанные из костей. Согласно находкам в археологические стоянках андроновцев, они использовали костяные гребни из обточенных лопаток коров и баранов», -сказал экскурсовод.

Недавно в музее Алматы прошёл вернисаж выставки ювелирных изделий из фонда Музея Алматы «Сыңғыр шолпы шашбаулым». Здесь были представлены казахские национальные украшения из драгоценных камней. Среди самых популярных украшений- это амулеты, кольца, шолпы и шашбау (украшения, которые крепятся к волосам), браслеты, серьги и колье.

Кроме того, в музее Алматы есть құрақ көрпе (лоскутное одеяло), которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Длина «құрақ көрпе» составляет 10 900 метров. Он превзошёл предыдущий рекорд, установленный в Малайзии 2 года назад.