Какие наборы должны бесплатно получать учащиеся из малообеспеченных семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественная приемная Администрации Президента продолжает информировать читателей о том, какая помощь выделяется государством в 2020 году детям из малообеспеченных семей, передает МИА «Казинформ».

«Помимо льготного проезда, бесплатного школьного питания и продуктового пакета, государственная социальная помощь предполагает предоставление детям в возрасте от 6 до 18 лет комплектов школьной формы и школьных принадлежностей», - сообщает Общественная приемная в Telegram.

Комплект школьной формы для мальчиков включает в себя:

- пиджак;

- жилет;

- брюки;

- парадную рубашку;

- повседневную рубашку;

- трикотажный жилет.

Девочки получат:

- пиджак;

- жилет;

- юбку;

- классическую блузку;

- трикотажный жилет;

- сарафан.

Комплект письменных и школьных принадлежностей для учеников начальной школы состоит из:

- рюкзака;

- дневника;

- простых тетрадей (20 шт.);

- пенала;

- альбома для рисования;

- шариковых ручек (5 шт.);

- простых карандашей (10 шт.);

- обложек (15 шт.);

- пластилина;

- акварельных красок;

- линейки;

- ластика.

Ученики среднего звена получат:

- рюкзак;

- дневник;

- простые тетради (20 шт.);

- общие тетради (10 шт.);

- пенал;

- альбом для рисования;

- шариковые ручки (5 шт.);

- простые карандаши (10 шт.);

- обложки (15 шт.);

- линейку;

- ластик.

В набор для старшеклассников входят:

- рюкзак;

- дневник;

- простые тетради (20 шт.);

- общие тетради (10 шт.);

- пенал;

- циркуль;

- шариковые ручки (5 шт.);

- простые карандаши (10 шт.);

- обложки (15 шт.);

- линейка;

- ластик.