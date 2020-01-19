Какие наборы должны бесплатно получать учащиеся из малообеспеченных семей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественная приемная Администрации Президента продолжает информировать читателей о том, какая помощь выделяется государством в 2020 году детям из малообеспеченных семей, передает МИА «Казинформ».
«Помимо льготного проезда, бесплатного школьного питания и продуктового пакета, государственная социальная помощь предполагает предоставление детям в возрасте от 6 до 18 лет комплектов школьной формы и школьных принадлежностей», - сообщает Общественная приемная в Telegram.
Комплект школьной формы для мальчиков включает в себя:
- пиджак;
- жилет;
- брюки;
- парадную рубашку;
- повседневную рубашку;
- трикотажный жилет.
Девочки получат:
- пиджак;
- жилет;
- юбку;
- классическую блузку;
- трикотажный жилет;
- сарафан.
Комплект письменных и школьных принадлежностей для учеников начальной школы состоит из:
- рюкзака;
- дневника;
- простых тетрадей (20 шт.);
- пенала;
- альбома для рисования;
- шариковых ручек (5 шт.);
- простых карандашей (10 шт.);
- обложек (15 шт.);
- пластилина;
- акварельных красок;
- линейки;
- ластика.
Ученики среднего звена получат:
- рюкзак;
- дневник;
- простые тетради (20 шт.);
- общие тетради (10 шт.);
- пенал;
- альбом для рисования;
- шариковые ручки (5 шт.);
- простые карандаши (10 шт.);
- обложки (15 шт.);
- линейку;
- ластик.
В набор для старшеклассников входят:
- рюкзак;
- дневник;
- простые тетради (20 шт.);
- общие тетради (10 шт.);
- пенал;
- циркуль;
- шариковые ручки (5 шт.);
- простые карандаши (10 шт.);
- обложки (15 шт.);
- линейка;
- ластик.
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