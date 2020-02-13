Какие министерства будут наделены дополнительными функциями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие министерства наделяются дополнительными полномочиями в рамках законопроекта по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления, рассказали в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект содержит поправки, как по сокращению, так и увеличению полномочий отдельных госорганов. Например, создано новое Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. В рамках перераспределения полномочий министерству закрепляется право по составлению административных протоколов в отношении субъектов правонарушений. МВД наделяется полномочием по правам учету лиц, который содержатся в следственных изоляторах. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наделяется правом выдавать разрешение на проведение аэросъемочных работ», - сказала вице-министр национальной экономики РК Айгуль Шаимова.

В целом, предлагаемые изменения в законопроекте способствуют дальнейшему повышению автономности соответствующих уровней управления.

Ранее в Министерстве национальной экономики сообщили, что в рамках законопроекта от Правительства министерствам передаются 88 полномочий.