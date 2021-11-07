Какие мифы о донорстве крови распространяют в обществе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В обществе распространены разные мифы о донорстве крови, начиная от того, что это болезненная процедура и заканчивая тем, что можно подхватить инфекцию. В Научно-производственном центре траснфузиологии рассказали о наиболее часто встречающихся мифах о донорстве крови и ответили на актуальные вопросы о процедуре сдачи крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Миф: Во время сдачи крови и ее компонентов можно заразиться какой-нибудь болезнью

Пояснение: Сдача крови безопасна для донора. Все донорские пункты обеспечены одноразовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами. Шприцы и иглы одноразового пользования вскрывают только в присутствии донора. После использования они уничтожаются.

Миф: Донорство – это больно

Пояснение: Донация — это очень простая процедура. Тысячи доноров сдают кровь по 40 и более раз. Для того, чтобы узнать свои ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть кожу на внутренней поверхности локтевой области.

Миф: Сдача крови и ее компонентов - это долгая и мучительная процедура, к тому же станции переливания работают только в неудобное время, когда все люди заняты на учёбе или на работе.

Пояснение: Сдача цельной крови занимает не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) длится дольше, от 30 минут, но не более полутора часов, плюс затраты времени на осмотр врачом. Специально для тех, кто не может сдать кровь в будни, могут сдать в выходные и праздничные дни, также есть возможность организовать выездной день донора в компании или в вузе.

Миф: У меня распространённая группа крови, поэтому нет необходимости в моей крови

Пояснение: Нужнее всего именно такая кровь. Если у вас распространенная группа крови, значит, она также распространена среди больных. Кровь всех групп: и распространённых, и редких требуется постоянно.

Миф: Донорство вредно, так как регулярные кровосдачи заставляют организм вырабатывать кровь в большем объёме, что, в конечном итоге, вредно для здоровья и вызывает зависимость от кровосдач.

Пояснение: Донорство не наносит вреда организму здорового человека, а кроводачи не могут вызвать привыкание, так как организм человека эволюционно приспособлен к кровопусканиям. Многолетние наблюдения за донорами, сдающими кровь на протяжении длительного времени, не выявили у них никаких отклонений, связанных с кровосдачами. Кровопускание в научно обоснованных дозах обладает некоторым стимулирующим эффектом, поэтому доноры, в большинстве своём, активные и жизнерадостные люди. Регулярные кровосдачи не заставляют организм «вырабатывать больше крови», зато приучают его быстрее восстанавливаться после кровопотери.





В Центре траснфузиологии также пояснили, что дефицита донорской крови нет. В банке крови достаточно донорской крови всех групп. Но существует постоянная необходимость в регулярных поставках крови, так как ее можно хранить только в течение ограниченного периода времени.

«Для того, чтобы безопасная кровь была доступна всегда и везде, где она необходима, достаточное число здоровых людей (а это примерно 150 -200 доноров каждый день) должно регулярно сдавать кровь в нашем центре, а по стране - это порядка 1000 доноров ежедневно», - добавили в пресс-службе Научно-производственного центра траснфузиологии.