Какие международные рейсы выполняются из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько международных рейсов выполняются из города Нур-Султана, и как в столице будет вестись работа по дальнейшему развитию режима «открытого неба» в рамках поручения Главы государства, рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во исполнение поручения Елбасы по повышению транспортной доступности столицы в 2017 году в городе Нур-Султан был введен режим «открытого неба» на бессрочной основе. Отметим, режим «открытого неба» в столице предоставляет право иностранным авиакомпаниям выполнять регулярные полеты в столицу.

«Благодаря введенному режиму казахстанскими и иностранными авиакомпаниями за последние 3 года открыто 19 новых маршрутов (Нур-Султан – Токио, Будапешт, Варшава, Хельсинки, Пекин, Казань, Вильнюс, Тюмень, Челябинск, Краснодар, Томск, Сочи, Баку, Душанбе, Улан-Батор, Прага, Ереван, Дели, Шарм-эль-Шейх) в том числе 6 июля текущего года в Токио, Варшаву, Будапешт, Хельсинки и другие. Увеличена частота полетов действующих маршрутов в Лондон, Москву, Пекин, Стамбул», - сообщили в КГА в ответе на запрос МИА «Казинформ».

В настоящий момент из Нур-Султана выполняются регулярные рейсы по 34 международным маршрутам.

В целом, как заявляют в Комитете гражданской авиации, в ближайшие годы планируются к открытию рейсы в такие крупные города, как Доха (Qatar Airways, 2020 г.), Шанхай (China Eastern, 2021 г.), Дубаи (Emirates, 2021 г.), Тель-Авив (SCAT, 2020 г.), Сингапур (2020 г.), Нью-Йорк (2023 г.), а также увеличение количества рейсов в Варшаву (LOT Polish Airlines, 2020 г.).

Напомним, в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития от 8 октября текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных рейсов с ведущими городами мира.

«Чтобы стать таковым, важно соединить столицу прямыми рейсами с ведущими городами мира и международными финансовыми центрами. Надо открывать небо, это мое поручение Правительству. Нечего бояться, потакать одной компании, пусть даже она самая известная, самая фаворитная. Нужно открывать небо», - подчеркнул тогда Глава государства.