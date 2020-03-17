Какие международные автобусные рейсы приостановил Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР (13 рейсов), Узбекистаном (24 рейса) и Монголией (2 рейса), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Приостановлена выдача бланков разрешений отечественным перевозчикам на нерегулярные перевозки пассажиров (1 560 бланков) между Казахстаном и Кыргызстаном (30), Узбекистаном (100), Россией (300), КНР (1 тыс.), Монголией (30), Украиной (50) и Таджикистаном (50). Данные бланки предназначены для туристических и заказных маршрутов.

Также в целях недопущения распространения коронавируса дополнительно приняты следующие меры:

1. Ограничено количество рейсов регулярных маршрутов по международным сообщениям, осуществляемым автобусами и микроавтобусами в два раза с Россией и Кыргызстаном.

2. Приостановлен транзит регулярных и нерегулярных автобусных (микроавтобусных) перевозок.

В целях обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров народного потребления и медицинского назначения перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в международном двустороннем и транзитном сообщении не ограничивается.

Вместе с тем перевозчики (водители) должны строго соблюдать установленные карантинные и санитарно-эпидемиологические нормы при осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении, в том числе:

1. Водитель должен строго следовать на СВХ назначения, находиться в кабине своего авто и не должен по своей инициативе посещать какие-либо другие места кроме АЗС, пунктов питания, продуктовых магазинов, специально оборудованных стоянок для авто либо СТО в случае поломки автомашины.

2. В случае если водитель обнаружит у себя признаки ОРВИ, он должен оставаться в кабине своего автомобиля, позвонить по телефону 103 или 112, сообщить о своём состоянии, месте нахождения автомобиля, количестве лиц, находящихся в кабине, и ждать приезда кареты скорой помощи.

3. После таможенной очистки и выгрузки автомашины иностранный перевозчик должен загрузить автомашину и осуществить таможенное оформление груза с условием нахождения строго в месте погрузки и таможенного оформления.

4. При ожидании погрузки автомобиль и водитель могут находиться на специальной стоянке для грузовых автомобилей.

5. После загрузки и таможенного оформления водитель должен строго следовать на границу к автомобильному пропускному пункту, через который он должен покинуть Республику Казахстан с соблюдением тех же условий пребывания в Республике Казахстан, как и при въезде в неё.

6. По пути следования иностранного перевозчика к месту назначения и обратно необходимо свести к минимуму контакты водителя с населением, а также представителями контролирующих органов.

Вместе с тем санитарно-эпидемиологические службы совместно с таможенными и пограничными службами определят пункты пропуска через государственную границу для проезда автотранспортных средств, следующих в транзитном сообщении, для их дальнейшего сопровождения по территории РК.