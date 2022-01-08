Какие международные авиарейсы отменили 7 января, сообщили в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК предоставило информацию о международных авиарейсах из Казахстана и в Казахстан на 7 января, передает МИА «Казинформ».

По данным МИИР,7 января 2022 года из/в Нур-Султана планируется выполнение 10 международных рейсов в/из городов Москвы, Дубая, Минска, Ташкента и отменено выполнение шести рейсов в/из Москвы, Жуковского, Стамбула.

Из/в Алматы, Актау, Туркестана, Актобе отменено выполнение 25 рейсов в/из Москвы, Баку, Дубая, Стамбула, Антальи, Дохи, Киева, Екатеринбурга, Ташкента, Абу-Даби.

Международные рейсы из/в Нур-Султана за 7 января 2022 года

Международные рейсы из/в Алматы за 7 января 2022 года