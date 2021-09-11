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    03:11, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какие метеоусловия прогнозируют в Казахстане 11 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 сентября 2021 года неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Теги:
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