+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 4 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие метеоусловия прогнозируют в городах страны

3 Ноября 2019 06:19
Поделиться:
Какие метеоусловия прогнозируют в городах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 ноября в городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В трех городах Казахстана 30 октября прогнозируются неблагоприятные метеоусловия
В трех городах Казахстана 26 октября прогнозируются неблагоприятные метеоусловия В четырех городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в трех городах Казахстана

По информации Казгидромета, благоприятные метеоусловия ожидаются в Актау, Алматы, Атырау, Караганде, Костанае, Кокшетау, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экология,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив