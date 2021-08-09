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Какие метеоусловия прогнозируют 9 августа в городах РК
9 Августа 2021 07:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются 9 августа во всех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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