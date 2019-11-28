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Какие метеоусловия прогнозируют 28 ноября в Казахстане

28 Ноября 2019 06:17
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Какие метеоусловия прогнозируют 28 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 ноября в четырех городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Нур-Султане, Балхаше, Кызылорде и Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Нур-Султан, Карагандинская область, Кызылординская область, Экология, Казгидромет, Шымкент,
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Гульмира Байзакова

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