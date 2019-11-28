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вчера 22:54
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вчера 19:32
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вчера 17:04
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Какие метеоусловия прогнозируют 28 ноября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 ноября в четырех городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Нур-Султане, Балхаше, Кызылорде и Шымкенте.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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