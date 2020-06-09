Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 9 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия во вторник, 9 июня, в городах Казахстана будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«9 июня 2020 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются», - говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Казахстане 9 июня
- Птенца степного орла сфотографировали в Мангистауской области
- Шторм и гроза ожидаются в Акмолинской области
- Дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
- Погода без осадков ожидается на большей части территории Казахстана
- Земли Иле-Алатауского нацпарка не продаются - вице-министр экологии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана