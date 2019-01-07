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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 7 января
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в понедельник, 7 января, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере четырех городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, в Актау, Астане, Караганде и Талдыкоргане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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