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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 7 августа

7 Августа 2021 05:13
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 7 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются на территории Казахстана 7 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, неблагоприятных метеоусловий не прогнозируется ни в одном регионе республики.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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#Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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