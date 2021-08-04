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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 4 августа

4 Августа 2021 06:30
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 4 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики сообщили о метеоусловиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 4 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 4 августа 2021 года благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Экология   #Казгидромет   #Погода  
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