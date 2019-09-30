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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 30 сентября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия в понедельник ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 30 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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