+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 14 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 29 сентября

29 Сентября 2019 02:33
Поделиться:
Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 29 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия в воскресенье , 29 сентября, ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 28 сентября
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана Какие будут метеоусловия в Казахстане 26 сентября Какими будут метеоусловия 25 сентября в городах страны

По информации синоптиков, 29 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:

Автор:

Жанара Мухамедиярова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив