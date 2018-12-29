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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 29 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия в субботу, 29 декабря, ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 29 декабря неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Караганде и Темиртау, сохраняются в Усть-Каменогорске.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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