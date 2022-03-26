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    05:17, 26 Март 2022 | GMT +6

    Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 26 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы 26 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 26 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

    Сутки 26 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению, ночью 27 марта рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что на севере и западе Казахстана 26 марта ожидаются осадки в виде метелей, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах – сильные осадки, туман, гололед.

    Теги:
    Погода Казгидромет Природа Экология Алматы
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