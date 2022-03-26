Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 26 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы 26 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 26 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

Сутки 26 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению, ночью 27 марта рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что на севере и западе Казахстана 26 марта ожидаются осадки в виде метелей, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах – сильные осадки, туман, гололед.